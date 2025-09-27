Rui Borges, treinador do Sporting, em conferência de imprensa após a vitória sobre o Estoril por 1-0, a contar para a sétima jornada da Liga:

Análise à vitória sobre o Estoril

«Os primeiros 25 ou 30 minutos foram bons da nossa parte, tivemos paciência e variámos o jogo. A partir dos 25 ou 30 minutos entrámos no exagero e houve algum facilitismo. Deixámos o Estoril entrar em contra-ataque, ainda que seja certo que têm apenas um lance de perigo em 90 minutos. Ao intervalo chamámos à atenção para isso e na segunda parte andámos muito apáticos. Faltou-nos intensidade, não estivemos proativos e deixámos adormecer o jogo. Não fomos capazes de criar situações de finalização, notava-se a falta de alguma energia da nossa parte. Foi o jogo que menos gostei da nossa equipa, o que me deixou desagradado até hoje. Fomos incapazes, pedi atitude competitiva e tínhamos de a ter para sair daqui com a vitória.»

Calendário apertado e rotação da equipa?

«Todos têm de estar disponíveis para jogar. Se faltar energia vão jogar outros, isso é muito claro. Estou pouco preocupado porque tenho confiança em todos. Se tiver de mudar nove ou dez jogadores vou fazê-lo. Temos de estar sempre no nosso máximo e eles têm de estar cientes disso.»