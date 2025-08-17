Rui Borges, em declarações na conferência de imprensa, após a goleada do Sporting frente ao Arouca, por 6-0:

[Exibição de Ricardo Mangas e o crescimento do jogador até chegar ao Sporting]

«Vim de Mirandela e fui um jogador que passou por todos os escalões. Às vezes os jogadores só precisam de uma oportunidade. Sinto que ele chegou na hora certa ao Sporting, que é o clube de coração desde miúdo. É alguém que teve um crescimento sustentado e nunca duvidou dele mesmo. Quando cheguei ao V. Guimarães, ele já lá estava, dei-lhe muito na cabeça no Mirandela e ficou feliz por tê-lo aqui.»

«É natural que as pessoas duvidem em alguns momentos de certas contratações e vai haver jogos em que vai fazer asneiras. Hoje foi bom, mas é continuar. É um miúdo sério e focado em tudo enquanto atleta, sei aquilo que ele pode dar. Estou feliz por tê-lo aqui e quem acreditou nele também começa a acreditar que é um jogador à Sporting.»

[Um aspeto menos positivo que encontra nesta goleada por 6-0 ao Arouca]

«Gostei de todos os aspetos, menos dos dez minutos após a expulsão. Deixámos o Arouca acreditar em alguns lances de contra-ataque. Depois conseguimos controlar o meio-campo adversário e começaram a dar-nos o jogo exterior. Ao intervalo pedimos seriedade e consistência até ao fim do jogo. Contra dez às vezes facilitamos e a equipa não facilitou, foi séria até ao fim. É o ADN da equipa e tivemos boas reações. Estamos ambiciosos. Só lhes peço todos os jogos para falharem muito. Se não falharem estão a esconder-se, não vai correr sempre bem e não vamos ser perfeitos a toda a hora.»