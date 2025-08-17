Rui Borges, em declarações na conferência de imprensa, após a goleada do Sporting frente ao Arouca, por 6-0:

[Adaptação da equipa ao novo sistema e alcunha de "Taberna Mecânica]

«Estou a pensar em abrir uma taberna, ganhava dinheiro. Estou a brincar. Nem ligo a isso. Penso que no ano passado já éramos pressionantes, mas éramos mais intermitentes na capacidade de pressionar mais vezes e nesta fase inicial temos feito mais pressão desde o início sobre o adversário. Temos tido um jogo mais associativo, com dinâmicas diferentes e conseguimos acrescentar coisas diferentes. O Arouca vinha numa fase inicial a tentar tapar o jogo interior do Sporting e claramente conseguimos criar situações de perigo pelos corredores. É um pouco essas dinâmicas que queremos ter.»

[Possível saída de St. Juste e soluções para o centro da defesa]

«St. Juste é jogador do Sporting, para já. Estou feliz com os centrais que tenho, o Quaresma precisa de ser exposto à posição real dele, mas enalteci o Zeno porque me perguntaram sobre ele na "flash". Agora, só podem jogar 11 e tenho de tomar decisões que custam. O Debast dá essa qualidade técnica e se conseguir crescer noutros aspetos é dos melhores do mundo. Faz coisas muitas vezes e muito bem feitas. Estou feliz pelos centrais que tenho. Os miúdos da equipa B têm um potencial enorme e acreditamos neles.»

[Principais pilares para o sucesso do clube e vertente tática de que mais gostou]

«Enquanto equipa e grupo, têm de ser um grande grupo e sem egos. Todos se tentam ajudar e perceber, recebem quem chega de novo e percebem que são uma família. Estão todos à procura do mesmo. É isso que demonstram em campo e ajudam-se, percebem as qualidades individuais de cada um. Existem relações dentro do sistema e esse é o grande pilar. Gostei da intensidade que metemos desde início, os avançados dão-nos isso. São muito fortes na primeira ação de pressão. Essa é a parte tática que mais gosto de sentir. As equipas percebem que aqui, em Alvalade, vão sofrer. Ganhávamos bola e perdíamos demasiadas vezes a bola na época passada, se calhar derivado do sistema e das características. Agora não acontece.»