A aproximação do Benfica, nas últimas semanas, ao topo da tabela motivou o questionamento sobre a atuação do Sporting no recente mercado de inverno, na antevisão ao jogo com o Casa Pia, para a 25.ª jornada do campeonato.

«Só posso falar da minha casa. Estou supertranquilo com o plantel. Vamos chegar ao fim e ser campeões. Mercado? Nem sequer penso nisso. Com a equipa e o plantel que temos, temos de ser capazes. É esse o nosso foco», limitou-se a responder Rui Borges.

O treinador do Sporting analisou ainda o adversário deste domingo, um Casa Pia que «tem feito um bom campeonato» e é «uma equipa muito comprometida e coesa, defensivamente muito compacta, que em contra-ataque e ataque rápido, apesar de ter perdido alguns jogadores no mercado de janeiro, continua a ser muito veloz e intensa no ataque à baliza adversária, num bloco a maioria das vezes médio-baixo».

Rui Borges não acredita na reedição da linha de seis defesas com que o Casa Pia se apresentou no jogo da primeira volta, em Alvalade, «até porque está numa fase de muita confiança». «Vai manter as suas dinâmicas habituais e causar-nos problemas. É uma equipa que não perde desde agosto em sua casa. Vamos ver como estará o relvado. Dentro dessas dificuldades, temos de ser capazes de ser melhores e de vencer», completou.

Este domingo (18:00), Casa Pia e Sporting jogam, em Rio Maior, para a 25.ª jornada da Liga portuguesa, partida que tem acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.