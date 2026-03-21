Rui Borges recorda goleada sobre o Bodo/Glimt (5-0) na última terça-feira e garante que a euforia durou apenas «dez minutos». O técnico volta a falar sobre o adiamento do jogo com o Tondela e aponta o «ruído» à volta, que não afeta o «direito regulamentar» do clube:

Adiamento da receção ao Tondela

«Não há arrependimento nenhum, era um direito que tínhamos e acionámos. É um direito regulamentar e ainda bem que o fizemos, se tivéssemos outro jogo não tínhamos dado a resposta fisica e mental que demos no jogo com o Bodo. Demos uma resposta durante 120 minutos absolutamente fantástica e vamos ter de meter o jogo em algum sítio. De resto é tudo ruído. Vão ver os outros campeonatos e acontece exatamente o mesmo. Criticamos tantas vezes o nosso campeonato e elogiamos os outros, mas estamos ao mesmo nível.»

Euforia após goleada sobre o Bodo/Glimt

«A euforia é para fora, enquanto treinador a euforia acabou passados dez minutos. Percebi que temos pouco tempo para recuperar, percebi a exigência do jogo, percebi a dificuldade do jogo do Alverca. Para fora é natural que haja, internamente os jogadores tiveram a folga para respirar. Tiveram algumas horas para assimilar essa euforia ou terem conseguido algo inédito para eles, individual e coletivamente. Vejo-os ligados desde que voltámos a treinar. Agora temos de os ligar e dar a energia para ficar alta, num jogo de grau de dificuldade alta.»

Intensidade e quantidade de jogos em abril?

«Faz parte da grandeza do clube e da exigência, não há outro remédio. Temos jogos de três em três dias ou de quatro em quatro, a exigência é essa. Houve um desgaste emocional e físico fora do normal, mas temos de saber lidar com isso. Temos de arranjar estratégias para lutar contra isso. Mas isso vem desde sempre. Vamos entrar num mês de abril preenchido de jogos, estratosférico em termos de quantidade de jogos, mas faz parte. Temos de arranjar soluções para dar a volta a isso.»