Rui Borges, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória do Sporting sobre o Rio Ave por 3-0, num jogo a contar para a 18.ª jornada da Liga:

«Acima de tudo quisemos muito ganhar, ponto final. O jogo não foi fácil, nós é que o tornámos mais fácil. O adversário não perdia em casa há muito tempo, mas mostrámos uma crença e ambição enormes. A equipa foi incrível do inicio ao fim, controlámos o jogo com muita qualidade. Os jogadores estiveram ligados do início ao fim. Ganhámos o jogo no coletivo, quero dar um agradecimento especial aos adeptos, por todo o carinho que demonstraram durante o encontro.»

«Debast no meio-campo? É perceber o atleta e conhecer o jogador, se saísse mal iam-me chamar maluco, é normal quando meto um central a médio. É um miúdo novo que gosta de ouvir e aprender, queria dar essa resposta numa zona onde nunca jogou, saiu por cansaço, estava a fazer um grande jogo e a ajudar-nos a controlá-lo. Fico feliz pela resposta dele e de toda a equipa, o Inácio também esteve bem, dá-nos outras coisas, mas o St. Juste também tem estado bem.»

«Rui Silva? Não teve muito trabalho, mas passou tranquilidade e fico feliz pela estreia dele. Quanto ao Harder, é um miúdo muito especial, muito intenso e competitivo. É obcecado pela baliza, o que é bom, a pressa de fazer golo faz parte do crescimento e da maturidade que vai ganhar. Fez um grande jogo apesar de não ter feito golos.»

«Segunda volta? Que sejamos capazes de manter a mesma dinâmica, vai ser um campeonato difícil, mas não tenho dúvidas de que vamos ser felizes todos juntos.»