Rui Borges, em declarações na flash interview da SportTV, após a vitória do Benfica sobre o Sporting por 2-1, na 30.ª jornada da Liga:

Análise à derrota contra o Benfica

«É a crueldade do jogo. O futebol é isto mesmo, temos de ser frios e perceber que às vezes é para um lado e outras vezes é para o outro. Entrámos muito bem no jogo, foi equilibrado com o passar do tempo. Nós com mais posse e o Benfica sem grande sucesso na pressão. No fim da primeira parte ficámos um pouco intranquilos, com mais bolas falhadas do que o normal. O Benfica esteve sempre em transição e era esse aspeto que ligava a estratégia do Benfica. Pagámos o preço da vontade de querer ganhar, a exigência de querer ser pressionantes. Caiu para o Benfica, há que levantar a cabeça e seguir o nosso caminho.»

Quebra de energia pelo jogo com o Arsenal...

«É natural que tivéssemos sentido a quebra de energia. A equipa conseguiu manter esse crer e ambição de ganhar, nunca baixámos após o 1-1, o empate não nos servia. Queríamos muito ganhar e a exigência da equipa era essa. Acabámos por fazer o 2-1 num lance de fora de jogo, atirámos duas bolas ao poste e o Benfica chega à vitória com um contra-ataque no final. Estou muito feliz com o que a equipa fez no jogo.»

Contas do título estão mais complicadas?

«Enquanto matematicamente for possível vamos lutar pelo que queremos, que é chegar ao primeiro lugar. Dificulta mais o nosso desejo, com poucos jogos pela frente, mas enquanto houver vida vamos lutar por ela.»

Segunda mão da Taça de Portugal frente ao FC Porto

«Mais do que o golpe duro, é tentar perceber o embate que tem a parte física. Não há como fugir a isso, a resposta tem sido fora do normal. Ainda hoje foi uma equipa que quis sempre ser pressionante, só uma grande equipa é que o conseguia fazer durante 90 minutos. Acabámos por ficar mais curtos nas mudanças, mas o futebol é isto. Mais do que ninguém é mérito deles estarmos nestas disputas até final. Temos de continuar a lutar por elas. »