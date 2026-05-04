Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa após a goleada sobre o V. Guimarães (5-1), na 32.ª jornada da Liga:

Mensagem de Hjulmand para os adeptos

«Foi muito importante, é o nosso capitão. Não está com a equipa, sente muito essa impossibilidade de estar com o grupo e foi a forma que arranjou para ajudar. Não só para o grupo, também para os nossos adeptos. Não eram os melhores do mundo, mas os últimos 15 dias não apagam os últimos oito meses. Foi muito importante porque é o nosso capitão.»

Camisola com a palavra «Devoção» estampada...

«É o lema do Sporting. Mudei só a roupa, está mais a minha cara, mais a minha praia. Nada de extraordinário, gostei da sweat porque tem o lema do Sporting.»

Confiança da equipa cresceu com o jogo?

«Nos primeiros dez minutos notou-se que a equipa estava um pouco tensa. Não digo nervosa, mas digo tensos para perceber o que o jogo ia dar nos primeiros dez minutos. Foi importante fazer o golo na bola parada, a partir do 2-0 notou-se que a equipa estava mais confortável. Houve jogadores que foram crescendo ao longo do tempo e depois notou-se no coletivo. Criámos várias oportunidades depois do 2-0, por mérito, e é natural que isso aconteça. Vínhamos de uma série de jogos não muito bem conseguida e isso acabou por mexer com a cabeça de todos nós. Fomos melhorando e depois fizemos um bom jogo.»