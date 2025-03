O Sporting recebe esta segunda-feira o Estoril, com a possibilidade de descolar do Benfica na liderança da Liga.

Os leões continuam com muitas ausências e Rui Borges, muito provavelmente, terá de inovar mais uma vez no meio-campo. Daniel Bragança, Hidemasa Morita e Morten Hjulmand são baixas confirmadas, enquanto Alexandre Brito, que tem sido titular nos últimos jogos, está em dúvida. Assim, Eduardo Felicíssimo, que se estreou na Vila das Aves, é um dos jovens que bate à porta do onze, mas também Kauã Oliveira, Manuel Mendonça e Henrique Arreiol podem ocupar essa posição.

Maxi Araújo também falha a partida desta noite, mas por castigo. Por outro lado, Ousmane Diomande já cumpriu a suspensão e está disponível para defrontar os canarinhos. Já Viktor Gyökeres, deverá regressar ao onze, ele que já está apto para cumprir os 90 minutos.

Siga o Sporting-Estoril AO MINUTO

No lado do Estoril, existem menos dúvidas. Xeka deverá ser titular no lugar de Vinicius Zanocelo e ainda existe a possibilidade de André Lacximicant atuar na frente do ataque.

O Sporting, líder, com os mesmos 53 pontos do Benfica – que adiou o jogo da 24.ª jornada – recebe o Estoril, que está no oitavo lugar (34 pontos) e ainda não perdeu em 2025 (seis vitórias e um empate). A partida arranca às 20h15, com acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.