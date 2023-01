O Sporting-Vizela, jogo da 17.ª jornada marcado para esta sexta-feira às 21h15, vai ser arbitrado por Rui Costa.

O juiz da AF Porto vai estar no segundo jogo dos leões nesta temporada, depois de ter dirigido a partida fora com o Arouca, que a equipa de Ruben Amorim perdeu por 1-0. Já para o Vizela trata-se do terceiro jogo em 2022/23 com Rui Costa no apito, depois do 1-1 com o Chaves na 3.ª temporada e da vitória caseira sobre o V. Guimarães por 3-0 a 30 de dezembro.

No VAR estará Bruno Esteves, auxiliado por Ricardo Baixinho.

O Conselho de Arbitragem divulgou ainda o árbitro para o Arouca-Portimonense, que abre, também na sexta-feira, a última jornada da primeira volta da Liga.

AS EQUIPAS DE ARBITRAGEM PARA OS PRIMEIROS DOIS JOGOS DA 17.ª JORNADA

Arouca-Portimonense

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Paulo Brás e Vasco Marques

4.º árbitro: Bruno Vieira

VAR: Vítor Ferreira

AVAR: João Pinho

Sporting-Vizela

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: João Bessa Silva e Carlos Martins

4.º árbitro: Marco Cruz

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Ricardo Baixinho