Rui Silva: «Há momentos que exigem reflexão, introspeção e compromisso»
Guardião do Sporting aborda derrota na final da Taça de Portugal
Guardião do Sporting aborda derrota na final da Taça de Portugal
Rui Silva é mais um dos jogadores do Sporting que recorreu às redes sociais para fazer uma reflexão sobre a época e, mais concretamente, a final da Taça de Portugal.
«Há momentos que exigem reflexão, introspeção e compromisso», começou por escrever.
«Queríamos muito outro desfecho. Por nós, pelo grupo e por todos os adeptos que estiveram sempre presentes, em todos os momentos, em todos os jogos.»
O guarda-redes português afirma que agora é altura para refletir sobre o que de bom foi feito e corrigir o que é necessário melhorar, para o próximo ano.
«Obrigado a todos pelo apoio incondicional ao longo da época. Seguimos juntos», concluiu Rui Silva.
O Sporting acabou esta temporada sem conquistar qualquer título, tendo sido derrotado na final da Taça de Portugal, no domingo, frente ao Torreense.
Veja aqui a publicação de Rui Silva: