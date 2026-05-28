Rui Silva é mais um dos jogadores do Sporting que recorreu às redes sociais para fazer uma reflexão sobre a época e, mais concretamente, a final da Taça de Portugal.

«Há momentos que exigem reflexão, introspeção e compromisso», começou por escrever.

«Queríamos muito outro desfecho. Por nós, pelo grupo e por todos os adeptos que estiveram sempre presentes, em todos os momentos, em todos os jogos.»

O guarda-redes português afirma que agora é altura para refletir sobre o que de bom foi feito e corrigir o que é necessário melhorar, para o próximo ano.

«Obrigado a todos pelo apoio incondicional ao longo da época. Seguimos juntos», concluiu Rui Silva.

O Sporting acabou esta temporada sem conquistar qualquer título, tendo sido derrotado na final da Taça de Portugal, no domingo, frente ao Torreense.

Veja aqui a publicação de Rui Silva: