O Sporting corre para fechar a contratação por empréstimo de seis meses de Rui Silva e, segundo apurou o Maisfutebol, vai deixar pré-acordado com o guarda-redes um novo contrato, este a valer a partir de julho, válido por três épocas (até junho de 2028).

Nas últimas horas, os leões avançaram na negociação com o Betis para garantir a cedência do experiente guardião, com uma obrigação de compra a rondar os quatro milhões de euros.

A SAD leonina, recorde-se, começou as tratativas nos três milhões de euros. O emblema espanhol, por sua vez, lançou de caras o pedido de cinco milhões de euros.

Aos 30 anos, Rui Silva quer regressar ao futebol português, onde ganhou destaque no Nacional, e tem reforçado nos bastidores o desejo de jogar de leão ao peito.