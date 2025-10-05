Rui Silva, guarda-redes do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV depois do empate (1-1) com o Sp. Braga.

Sp. Braga é um fantasma antigo em Alvalade

«Um pouco ingrato sofrer um golo a acabar. A equipa entrou muito bem no jogo e conseguimos fazer o 1-0. Tivemos oportunidades para fazer o segundo golo. O ano passado aconteceu-nos curiosamente a mesma coisa contra este adversário. Temos de pensar no que aí vem.»

Penálti é sempre uma lotaria

«Acabou por ser um lance de bola parada em que o árbitro viu um penálti. Foi decidido dessa maneira. Um penálti é sempre uma lotaria e acabaram por ser felizes por conseguirem fazer um ponto aqui.»

Jogo foi igualado

«Temos de dar os parabéns ao Sp. Braga. Têm uma excelente equipa e jogam muito bem à bola. A verdade é que foi um jogo igualado. Uma equipa que joga muito homem a homem e são fortes. Houve momentos em que não conseguimos ter bola mas entramos muito bem no jogo. Infelizmente não conseguimos ampliar a vantagem e se calhar daria outro conforto à equipa.»

Resposta depois de jogo menos conseguido em Nápoles

«Os erros fazem parte da aprendizagem e dos crescimento, por isso se calhar ainda vou errar mais daqui para frente. O importante é como reagimos ao erro. Depois disso o foco tem de ser o jogo seguinte e tentar dar a melhor resposta.»