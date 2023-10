Salvador Agra, jogador do Boavista, comentou desta forma a derrota frente ao Sporting (0-2). Declarações na flash interview da SportTV:

«Devemos estar orgulhosos do jogo que fizemos. Mesmo na primeira parte, a perder 1-0, estivemos em cima do Sporting. Conseguimos empatar, por poucos centímetros não foi validado, mas fica a reação, o orgulho, o querer desta equipa, que tem sido demonstrado ao longo de todas as jornadas.»

«Penso que ninguém nos tem nada a apontar, pelo contrário, temos sido uns grandes campeões dentro de campo. É isso que vamos continuar a fazer. Obrigado aos nossos adeptos que têm sido fantásticos.»