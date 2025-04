Por: Frederico Figueiredo

O Sporting passou no anticiclone dos Açores e deixou pressionada a liderança do Benfica, ao vencer o Santa Clara no Estádio de São Miguel, por 1-0. Valeu, aos leões, um golo de Geny Catamo, aos cinco minutos da segunda parte. Os verde e brancos dormem este sábado na liderança, à condição.

Num jogo marcado pelo forte vento que se fez sentir no Estádio de São Miguel, as duas equipas mostraram um enorme respeito mútuo na primeira parte. Com o jogo praticamente jogado a meio campo, marcado por duelos individuais, foram do Santa Clara os primeiros lances de algum perigo junto da área leonina.

O Sporting tentou reagir, apostando, sem sucesso, em lances de profundidade, tentando explorar as costas dos alas dos encarnados de Ponta Delgada. O primeiro lance de perigo efetivo, surgiu aos 37 minutos da partida, quando Zeno Debast, de livre direto, obrigou Gabriel Batista à primeira intervenção no jogo. Seguiram-se três remates, um cabeceamento de Vinícius ao qual Rui Silva respondeu com uma estirada segura, um de Trincão que passou ao lado da baliza e um de Geny Catamo, que obrigou o guardião do Santa Clara a uma defesa a dois tempos.

A primeira parte ficou marcada por muitos duelos físicos, como atestam os três cartões amarelos vistos por Matheus Pereira, Sidney e Daniel Borges, todos do Santa Clara.

A segunda parte começou com uma toada bem diferente da primeira, com ambas equipas a jogar ao ataque. MT abriu as hostilidades com um cabeceamento ao lado da baliza leonina e na resposta o Sporting inaugurou o marcador. Recuperação de bola por parte de Fresneda a meio-campo, o espanhol solicitou depois Francisco Trincão na direita e o internacional português desmarcou Geny Catamo, que desviou a bola de Gabriel Batista e fez o primeiro (e que seria o único) golo do encontro.

Gyökeres teve no pé direito a oportunidade de dar mais tranquilidade à sua equipa, mas viu o poste negar-lhe o que seria o 0-2 aos 65 minutos de jogo. Dois minutos depois, Diomande introduziu a bola na baliza encarnada, após livre de Debast, mas o golo viria a ser anulado por fora de jogo (13 centímetros). Seguiram-se muitos minutos de combate a meio-campo, sem haver reais oportunidades. A exceção foi um remate de Debast e outro de Gabriel Silva, este já no tempo de compensação. Após o apito final, seguiu-se alguma confusão e algumas expulsões, ainda por confirmar.

Este jogo marcou a estreia de Wendel Silva pela equipa do Santa Clara e o regresso de Pedro Gonçalves, Pote, aos relvados, cerca de cinco meses depois da sua lesão. A receção ao Sporting foi a segunda melhor casa da época do Santa Clara com uma assistência de 8941 adeptos.