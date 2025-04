FIGURA: Geny Catamo

O moçambicano foi decisivo para o triunfo do Sporting. Sempre muito interventivo na frente de ataque, foi dele o golo da vitória leonina, ao marcar aos 50 minutos, dando os três pontos aos verde e brancos, que esta noite dormem na liderança da Liga, à condição.

MOMENTO: Fresneda recupera, Trincão define e Geny marca

O Sporting marcou o único golo do jogo aos 50 minutos, por Geny Catamo. Um lance que viria a revelar-se decisivo nas contas do jogo da 29.ª jornada e que começou numa recuperação de Fresneda no meio-campo defensivo do Sporting. Depois, o espanhol entregou a Trincão, que serviu Geny para a conclusão do lance.

OUTROS DESTAQUES:

Trincão: assistência primorosa para o golo, bem como outros pormenores muito interessantes durante todo o jogo.

Gabriel Batista: com exceção dos golos (o de Geny que valeu, o de Diomande que não valeu), defendeu todos os remates que foram à sua baliza. Boa atuação.

Debast: bela exibição do belga no meio-campo do Sporting. Foi um dos elementos em maior destaque nos Açores. Tentou o golo de livre perto do intervalo, num dos primeiros sérios avisos do Sporting. Na segunda parte, assistiu Diomande para o golo que acabou anulado. Bem com e sem bola e nos posicionamentos.

Pedro Gonçalves: o regresso tão esperado no Sporting, cerca de cinco meses depois. Entrou ao minuto 87, mas mostrou fome de bola, correndo atrás dela em prol da equipa.