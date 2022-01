Carlos Fernandes, treinador adjunto do Sporting, em declarações na flash interview da SportTV1, após a derrota por 3-2 nos Açores, na partida inaugural da 17.ª jornada da Liga:



«Foi um jogo muito difícil, mas estávamos preparados para isso. Essencialmente falhou acertarmos as oportunidades que criámos. Com o 2-1, pensámos que poderíamos controlar o jogo, mas sofremos no minuto seguinte. Isso deixou a equipa intranquila.



O lance do 3-2? Foi uma infelicidade. Falhámos o corte, o Santa Clara ganhou e a bola e marcou. A nossa crença é inabalável. Até final os jogadores deram o que tinham. Acabámos com uma boa oportunidade por parte do Paulinho. Perdemos e temos de olhar para a frente e para o jogo com o Leça.



Ainda não vi os números, mas penso que o Sporting teve mais posse de bola que o Santa Clara como é normal. Falhou essencialmente o que eu disse antes. Tivemos mais oportunidades e oportunidades mais claras. E devíamos ter segurado a vantagem. Não é normal a nossa equipa sofrer no minuto seguinte.»



[Experiência de liderar a equipa]: «Pessoalmente espero que não aconteça tão cedo. O Ruben queria estar aqui a dar a cara. Quando ganhamos, ganhamos todos e quando perdemos, perdemos todos. Se há coisa que o chateia é não poder estar a aqui a dar a cara.»