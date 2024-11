Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (2-4) frente ao Sp. Braga naquele que foi o seu último jogo no comando técnico dos leões:

[Que exemplo deixa para o futebol português?] «Também sou um produto do futebol português e tenho orgulho nisso. O facto de um benfiquista ter este significado para um clube como o Sporting e lidar de forma saudável; lido com isso porque os adeptos do meu clube, o Sporting, souberam lidar. Cometi alguns erros quando comecei, refilava com os árbitros, etc. Protegi-me muitas vezes, nas fases más não podemos ler nada, é um ponto essencial da gestão emocional hoje em dia. Algo que me estava a deixa frustrado é o ter de vender jogadores, queríamos dar passos em frente e em Portugal temos essa limitação. Os orçamentos das equipas pequenas e das grandes começa a fazer uma grande diferença no campeonato, é preciso os grandes, que têm a faca e o queijo na mão, e Liga, olhar para isso. Se não nos desenvolvermos todos vai ficar ainda pior. Respeitei o trabalho de toda a gente, e acabei por ter sorte. Quando se ganha tudo é mais fácil. Não sei se é um exemplo, se o futebol português fica mais pobre sem mim».