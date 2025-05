Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV, após a vitória frente ao Gil Vicente, por 2-1, na 32.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo]

«Um jogo onde o Gil Vicente acabou por ser feliz no único lance em que foram à nossa baliza. É a infelicidade do jogo. Deixou-nos algo nervosos e tensos. Foi demonstrativo ao longo da primeira parte. Até na reação à perda, estava mais presa e desconfiada. Na segunda parte, tentámos mudar um ou outro comportamento para tentar tirar partido do pouco espaço que dava o Gil Vicente. Conseguimos reagir melhor e instalar o jogo no meio campo do Gil. A equipa foi crescendo, acreditando e levou-nos a uma vitória justa».

[Cartão amarelo de Hjulmand teve algum peso na decisão de ficar no banco?]

«Escusado será falar daquilo que representa para a equipa. Com e sem bola. A presença no campo já faz diferença, para nós e para a equipa adversária. Foi algo que foi dialogado entre todos. Optámos pela opção de não o meter. Acabou por haver essa necessidade e deu-nos tranquilidade quando entrou com bola. Entrou sereno, equilibrado e com personalidade de ter bola. Entrou mais tranquilo que a restante equipa. Mesmo sob pressão tem boas decisões».

[Jogo com o Benfica. Esta intranquilidade sente que tem de ser trabalhada?]

«Não, não sinto isso. Temos vindo de um acumular de jogos muito bem. Hoje a equipa não estava tão bem, também derivado da intranquilidade do golo inicial. Deixou alguma desconfiança, mas isso acontece a todas as equipas. Não vamos estar ligados a 100 por cento em todos os jogos. A alma e o acreditar dos adeptos, tanto como nós, em que íamos dar a volta ao resultado e acreditamos até ao último segundo. A vitória acabou por cair para o nosso lado porque era justíssima, mesmo não tendo o fulgor de outros jogos. Acredito que o Gil teria mais pontos no campeonato se tivesse a atitude competitiva que teve hoje no Sporting».

[Festejos no golo do Eduardo Quaresma]

«É isso que tem sido este grupo. tenho dito que é um grupo incrível e nada vai apagar isso. Não é só o ambiente da equipa, é de todos! Da estrutura, dos adeptos… tem sido incrível! A chegada, a saída da Academia, malta na rotunda da autoestrada. É impossível não sentirmos a energia positiva que existe no Sporting.»

[Palavras de Rui Costa sobre a arbitragem]

«Não vou ligar a isso, se não tinha que falar das faltas e faltinhas de hoje. Vou focar-me no que controlamos, que é o jogo».