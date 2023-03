Nos minutos finais da partida contra o Portimonense, numa fase em que o Sporting procurava desbloquear o marcador, Ruben Amorim juntou Chermiti e Paulinho no ataque à semelhaça do que já havia feito, por exemplo, no Clássico contra o FC Porto.



No final do encontro, o técnico defendeu que os dois avançados podem jogar juntos.



«Sempre soubemos que eles podem jogar juntos. Vamos trocar os jogadores consoante as características do jogo: quando for preciso estarão os dois na área, quando não for preciso, jogará só um e já tivemos jogos esta época onde não jogou nenhum deles», disse, na sala de imprensa do Municipal de Portimão.