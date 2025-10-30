O mercado de inverno está a cerca de dois meses de começar, mas Rui Borges desvalorizou e admite até que os jovens que chegam da formação têm dado a resposta necessária. Um deles é Rayan Lucas, que chegou aos leões por empréstimo, no entanto, o técnico pensa para já na contratação em definitivo do brasileiro.

Mercado «abre o apetite»

«Sentei-me à mesa [com o presidente] para comer, como um bom transmontano, gosto de comer. Não, é algo que não me passa pela cabeça, sinceramente. A melhor resposta para essa pergunta é o jogo de terça-feira. A melhor resposta que posso dar é essa. A resposta que toda a gente, todo o grupo e os miúdos, deram. E agora falamos dos miúdos, eles também estão aí para ajudar e dar a resposta. Não é por acaso que o Sporting está entre os melhores três clubes do mundo no que diz respeito à formação, e temos que cada vez mais ter essa capacidade de continuar, porque só assim os clubes em Portugal conseguem crescer no futuro. Tirando a parte das sociedades, porque hoje em dia, se for assim, é difícil. Por isso, temos que continuar a nos sustentar e também a sustentar com alguma formação, e na terça-feira deram essa resposta. Por isso, eles estão ali também para ajudar e dar a resposta. Mais do que pensar no mercado de janeiro, porque, sinceramente, e estou a ser sincero, nem sequer pensei nisso».

Rayan Lucas, o «brasileiro malandro»

«O ficar em definitivo vai passar depois por uma reflexão mais para a parte final da época, digamos. Agora, naquilo que o miúdo tem dado resposta, tem sido fantástico. Tanto é que é jogador da equipa B e treina conosco diariamente. Todos os dias. Por isso, baixa para jogar na equipa B. Apenas e só isso, apesar de ser jogador da equipa B. Naquilo que é o nosso parâmetro. Agora, é um miúdo internacional brasileiro, sublime. Estamos a falar de um país que tem milhares de jogadores e ele é internacional. Logo por aí, diz muito sobre a qualidade dele. Eu, pessoalmente, na minha abordagem a ele, acho que é um miúdo que tem umas condições muito, muito boas para ser um grande jogador. Está numa adaptação também. Tem que perceber que ainda tem vícios do futebol brasileiro. Se calhar do futebol de formação brasileiro. Aos poucos tem melhorado. Acho que é um miúdo que, quando se conseguir adaptar totalmente àquilo que é exigido e à forma de jogar da Europa ou do campeonato português, tem um potencial enorme. Porque tem capacidade técnica, tem capacidade física e atlética. Por isso, acho que é um jogador que, no futuro, poderá também ter um futuro muito bom. E muito sinceramente, acredito que poderá passar pelo Sporting. Porque ele tem conseguido, aos poucos, ter esse crescimento e dar essa resposta. Independentemente de não estar a ser um jogador de equipar em jogo, mas é em treino, e esse crescimento é bom para ele também. Ele tem tido essa capacidade porque é um bom menino. É um bom menino. Eu chamo-lhe de 'brasileiro malandro', porque ao olhar é meio 'brasileiro malandro'. Mas é um miúdo muito humilde, muito tranquilo, gosta de ouvir, aceita. Respeita muitos colegas e isso é bom. Acho que ele percebe que, aos poucos, vai melhorar e a adaptação dele vai ser cada vez melhor. E, se ele tiver essa adaptação, já lhe disse isso a ele, se tiver a capacidade de se adaptar a pequenas coisas que a gente vai chamando a atenção e tentando que ele melhore, ele vai ter um potencial enorme para ser um grande jogador».