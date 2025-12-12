O AVS parte para a visita ao terreno do Sporting em clima de enorme exigência, mas sem perder a ambição. João Pedro Sousa reconheceu esta sexta-feira que a deslocação a Alvalade, este sábado, é «extremamente complicada», mas sublinha que a equipa acredita ser possível regressar a casa com pontos e iniciar a recuperação no campeonato.

Dificuldades contra uma equipa num bom momento

«Trabalhámos o aspeto mental, porque é fundamental pela fase que atravessamos. Temos de ser honestos pelo momento que vivemos, na análise que fazemos da nossa situação e na abordagem ao jogo pelo adversário que vamos encontrar. [...] Vamos encontrar um adversário muito forte, com muita qualidade coletiva e individual, que está num bom momento».

Diferenças com o Sporting

«São dimensões completamente diferentes, gigantescas. Basta olhar para a tabela, para as dificuldades que temos tido e para a facilidade do Sporting nas dinâmicas de jogo. Será uma tarefa extremamente complicada. [...] Há sempre oportunidade de pontuar. A nossa preocupação tem que ver connosco, porque há muita coisa a corrigir e a analisar no mais curto espaço de tempo possível. Admito que não é o adversário ideal».

Jogar em Alvalade serve de motivação

«É sempre motivador jogar contra uma equipa como o Sporting, no seu estádio. Foi um início de semana difícil pelo jogo anterior. As incidências mexeram com os jogadores, mas tivemos a semana para trabalhar».

João Pedro Sousa discorda de Rui Borges

«Não concordo com a equipa tranquila. Estamos a viver um momento stressante, queremos sair da posição em que estamos, ainda não vencemos e estamos a ter dificuldades em pontuar. Vamos para Alvalade muito pressionados, mas concordo que temos muito a ganhar».