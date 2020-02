Declarações de Silas, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (1-0) frente ao Sp. Braga:

[Muitos amarelos] «Na primeira parte foram logo cinco amarelos. Aos 50 minutos já tínhamos a defesa toda amarelada e tive de fazer uma alteração, tirando o Acuna, porque com a defesa toda amarelada a qualquer toque vinha-se para a rua. Não somos uma equipa violenta. Num jogo em que há muito homem a homem, ter a linha defensiva toda amarelada, acho que tem de haver mais bom senso porque três dos amarelos nem sequer foram por faltas. Foi um jogo ao rubro, o árbitro devia saber isso e saber o tipo de jogo que é, e ter mais bom senso. Cinco cartões amarelos na primeira parte e três deles por falar obviamente que acaba por nos retrair. Fomos agressivos como Braga foi, sem ser na maldade, pelo que isso acabou por nos penalizar».

Nestes jogos é difícil controlar. O Jorge Sousa é um grande árbitro, não teve influência nos resultados. Mas tem de haver mais bom senso. Os jogadores têm de conhecer o árbitro, mas estávamos a jogar contra o Braga, com todos os jogadores no limite e os árbitros têm de ter mais paciência. Excedo-me uma vez e o árbitro não perde nada em avisar primeiro. Por exemplo o Luís Neto leva amarelo ao intervalo porquê? O Galeno não fez nada? Acho que o árbitro deveria ter um pouco mais de bom senso e de calma. Naturalmente que os jogadores estão revoltados, sentiram que por qualquer coisa era fácil levar amarelo. Acabam por encarar o jogo de forma diferente. Não acho que seja fácil de respeito, acho para o Sporting o árbitro estava com um ímpeto diferente. O jogo não foi violento».