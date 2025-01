João Simões, jogador do Sporting, em declarações na flash interview à Sport TV, após a vitória (2-0) na receção ao Nacional, na 19.ª jornada da Liga:

«[É uma noite para nunca mais esquecer] É um sonho tornado realidade, mais um. Quero agradecer a toda a gente que me ajudou a chegar até aqui. Agradecer a Deus, ao pessoal da Academia, que me acompanha desde que fui viver para lá. Reforçar que este é o meu sonho, mas também de todos os atletas que vivem na Academia, que estão longe dos pais e querem chegar aqui e jogar neste estádio lindo, com estes adeptos, para marcar e ajudar a equipa.»

«[Balanço da época de afirmação na equipa principal] É muito cedo para fazer um balanço, a época ainda vai a meio. Há que trabalhar, seguir humilde, trabalhar e ouvir os mais velhos., Poder aprender com Morita, Morten [Hjulmand], Daniel Bragança… é bom para mim. Tenho vindo a crescer muito devido a eles.»

«[Esses jogadores dão muitos conselhos?] Sim. Ajudam-me a estar mais preparado. Jogar aqui… Às vezes, podemos ficar mais nervosos e sempre me ajudaram. Agradeço-lhes e também a todo o plantel e staff.»

«[Marcar em Alvalade] Nem nos meus melhores sonhos esperava viver isto tão cedo. Não há palavras que descrevam isto. (…) Vi a bola, pedi a bola ao Geny, marquei e quando marquei lembrei-me dos meus pais que sempre me ajudaram, desde os tempos que estava no Algarve e vinha cá jogar. Daí esta emoção, que é fruto de muito esforço, trabalho e sacrifício. A minha base familiar é o mais importante e é a eles que dedico isto.»