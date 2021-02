O nulo no Clássico deixou a questão do título resolvida?

É essa a questão que lançamos depois do empate no Estádio do Dragão, que manteve os dez pontos de vantagem do Sporting sobre o FC Porto.

Será que este resultado não margem para dúvidas relativamente ao campeão nacional 2020/21, ou o FC Porto ainda pode chegar lá?

E o Sporting de Braga, que reduz a diferença para nove pontos se ganhar ao Nacional: será que a equipa de Carlos Carvalhal ainda pode surpreender?

E o Benfica, de Jorge Jesus, que pode ficar a 13 pontos se ganhar ao Rio Ave? Ainda terá uma palavra a dizer?

Deixe a sua opinião na nova sondagem.