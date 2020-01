O Sp. Braga, após a goleada ao Beleneneses domina, naturalmente, as estatísticas da 15.ª jornada.

São cinco os jogadores da equipa de Rúben Amorim que surgem nos Tops desta ronda: Ricardo Horta e Rui Fonte são reis do golo, ambos com dois; Esgaio foi o jogador com mais oportunidades criadas (duas); enquanto Palhinha foi o autor de maior número de desarmes (sete); ficando Bruno Viana com o capítulo dos passes certos (77).

Em semana de Clássico, há ainda lugar para um jogador do FC Porto e dois do Sporting, de acordo com os dados recolhidos pela Sofascore com base nas estatísticas da Opta.

Mas se do lado dos dragões a «chave do jogo», como se referiu Sérgio Conceição a Otávio, se destaca pela positiva pelos 14 duelos ganhos, os dois atletas leoninos não tiveram motivos para sorrir.

Vietto foi o jogador com mais oportunidades falhadas nesta jornada (duas) e Bruno Fernandes aquele que mais vezes perdeu a bola (22).

Veja os jogadores que mais se destacaram em termos estatísticos: