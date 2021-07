O Sporting de Braga vendeu, até às 19h30 desta quinta-feira, cerca de 1400 bilhetes para o jogo a Supertaça Cândido de Oliveira contra o Sporting.



O estádio Municipal de Aveiro, recinto que acolhe o jogo, terá 33 por cento da sua lotação preenchida por adeptos de ambos os clubes de acordo com a decisão conjunta do Governo, da FPF e da Direção-Geral da Saúde.



Os adeptos bracarenses podem adquirir bilhetes até dia 31 de julho, ou seja, até sábado. Para já, apenas sócios com lugar anual e quota de junho regularizada é que tiveram permissão para comprar ingressos. No entanto, a partir das 13h00 desta sexta-feira, os sócios do emblema minhoto com quotas em dia podem comprar bilhetes.



Os preços dos ingressos para o jogo do próximo sábado (20h45) variam entre os dez e os 20 euros.