Dali saiu para o Sporting, é ali que se despede dos leões. Ruben Amorim faz, este domingo, o último jogo enquanto treinador do Sporting e logo com uma visita à Pedreira, no duelo com o Sp. Braga, na 11.ª jornada da Liga.

Nuno Santos é baixa confirmada para os próximos meses, enquanto Gonçalo Inácio já regressou aos convocados, mas Amorim garantiu que não vai ser titular. Assim, tudo indica que o treinador leonino vai apresentar um onze semelhante – ou até mesmo igual – ao que venceu o Manchester City.

No lado minhoto, são mais as dúvidas. Sikou Niakaté deverá voltar à titularidade e Bright Arrey-Mbi é o principal candidato a sair. Como Carlos Carvalhal assumiu, a utilização de Zalazar também ainda é uma «incógnita».

Outra das dúvidas passa pela posição mais central do ataque, já que tanto Amine El Ouazzani como Roberto Fernández por lá têm passado, ainda sem muito sucesso. Existe, também, a possibilidade de os bracarenses apresentarem um ataque mais móvel.

O Sp. Braga-Sporting está marcado para as 18h45 deste domingo e poderá ser acompanhado AO MINUTO no Maisfutebol.

Confira, na galeria associada, os onzes prováveis para o jogo