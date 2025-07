Na sequência de um comunicado divulgado nesta terça-feira pelo Sporting, o clube de Alvalade lançou acusações ao Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O organismo terá estado perto de quebrar o sigilo dos contratos de transferência e de trabalho de vários jogadores, bem como os contratos de intermediação com agentes de futebol.

Isto porque o CD terá anexado, no âmbito do processo disciplinar instaurado contra o jogador Matheus Reis (devido ao pisão na final da Taça de Portugal e festejos excessivos), esses documentos aos autos.

Isto depois, de uma participação disciplinar apresentada pelo Benfica e pelo empresário César Boaventura.

Em causa estão os contratos relativos a Matheus Reis, Viktor Gyökeres, Morten Hjulmand e Geovany Quenda. Porém, o Sporting afirma que impediu a divulgação desses documentos.

«Não fosse a pronta intervenção da Sporting SAD no sentido de os documentos serem imediatamente desentranhados dos autos, o SL Benfica e César Boaventura teriam tido - presumindo que não tiveram - acesso a documentos confidenciais com segredos comerciais do Sporting CP e dados pessoais dos jogadores devido à decisão do Conselho de Disciplina da FPF de juntar aos autos elementos totalmente irrelevantes e desconexos com o objecto do processo disciplinar», acusam.

«Pergunta-se: a que propósito se expõem contratos confidenciais num processo disciplinar com base num vídeo?», indagam os leões, no final do comunicado.

O Maisfutebol tentou confirmar junto do CD da FPF a veracidade destas alegações do Sporting, mas não obteve resposta.