A Figura: Pedro Gonçalves

Começou na sua habitual posição do lado esquerdo do ataque leonino e no segundo tempo recuou para formar dupla com Hjulmand no meio-campo. A verdade é que foi aí que teve mais impacto no jogo do Sporting e conseguiu concretizar em golo um pontapé fenomenal e sem qualquer hipótese para André Gomes. Sempre disponível para combinações, já tinha também assistido Ioannidis para o 1-0, num dos muitos pontapés de canto realizados pela turma de Rui Borges neste encontro.

O Momento: Pote abre o livro

Algo desaparecido do encontro, como é seu costume, o camisola oito do Sporting só precisou de um pouco de espaço para fazer o que melhor sabe. Um pontapé de meia distância que levava olhos e só parou no fundo da baliza de André Gomes, que nada conseguiu fazer para evitar um golaço do internacional português.

Outros destaques:

Fotis Ioannidis

Saltou do banco para repetir o que fez na última terça-feira, marcar ao Alverca. Na sequência de um dos muitos pontapés de canto cobrados pelos leões, o avançado grego apareceu em zona de finalização e cabeceou para o 1-0. Este lance fez com que se soltasse ainda mais no encontro e acabou por terminar sozinho na frente de ataque, após a saída de Luis Suárez.

Geny Catamo

No jogo 100 pela equipa principal do Sporting, o internacional moçambicano dispôs da melhor ocasião dos leões no primeiro tempo. No seu movimento habitual, fletiu para dentro e rematou em arco, com a bola a bater no poste da baliza, para desespero dos adeptos leoninos. De resto, esteve sempre ligado à corrente e pelo corredor direito foi criando lances de perigo, quer através de combinações ou até mesmo no um para um. O segundo tempo foi mais apagado e acabou por ser substituído por Geovany Quenda.

Luis Suárez

Uma primeira parte pouco inspirada no capítulo ofensivo, teve como principal consequência o golo que não conseguiu marcar, em cima do intervalo. Maxi Araújo descobriu o colombiano em boa posição para finalizar, mas Meupiyou evitou, em cima da linha de baliza, que o Sporting chegasse ao 1-0. Na segunda parte manteve a intensidade que lhe é característica e esteve ativo nas combinações com os jogadores da frente, assim como os laterais.

Marezi Milovanovic

Claramente o melhor elemento do Alverca nos primeiros 45 minutos. Muito forte a jogar de costas para a baliza, deu problemas a Diomande no momento da pressão e quase sempre conseguiu sair a jogar com a bola controlada, quando solicitado pelos colegas de equipa. Teve um remate algo perigoso à baliza de Rui Silva, num dos poucos lances de perigo dos ribatejanos em todo o encontro.