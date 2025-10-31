Sporting e Alverca dão o pontapé de saída na décima jornada da Liga e Rui Borges faz uma autêntica revolução no onze, face ao que alinhou no encontro da última terça-feira, precisamente contra a formação do Ribatejo.

João Simões volta a assumir a titularidade no meio-campo leonino, ao lado de Hjulmand, somando assim o terceiro jogo a titular consecutivo, numa série que começou diante do Marselha. Geny Catamo volta a atuar pelo lado direito do ataque, juntamente com Trincão e Pedro Gonçalves no apoio a Luis Suárez, que rende Ioannidis nas escolhas do técnico.

Do outro lado, Custódio muda sete jogadores no onze inicial e procura certamente fazer melhor do que o último jogo frente ao Sporting, que terminou com uma goleada por 5-1, precisamente no Estádio José Alvalade.

Confira aqui os onzes das respetivas equipas:

SPORTING: Rui Silva, Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo; Hjulmand, João Simões, Trincão, Pote, Geny Catamo e Luis Suárez.

ALVERCA: André Gomes, Nabil, Naves, Bastien Meupiyou, Sergi, Chissumba; Lincoln, Sabit, Amorim, Nuozzi; Marezi.

