Sporting-Alverca (ONZES): Rui Borges muda onze na «segunda mão» com o Alverca
Leões bateram a formação ribatejana por 5-1 na última terça-feira, para a Taça da Liga
Leões bateram a formação ribatejana por 5-1 na última terça-feira, para a Taça da Liga
Sporting e Alverca dão o pontapé de saída na décima jornada da Liga e Rui Borges faz uma autêntica revolução no onze, face ao que alinhou no encontro da última terça-feira, precisamente contra a formação do Ribatejo.
João Simões volta a assumir a titularidade no meio-campo leonino, ao lado de Hjulmand, somando assim o terceiro jogo a titular consecutivo, numa série que começou diante do Marselha. Geny Catamo volta a atuar pelo lado direito do ataque, juntamente com Trincão e Pedro Gonçalves no apoio a Luis Suárez, que rende Ioannidis nas escolhas do técnico.
Do outro lado, Custódio muda sete jogadores no onze inicial e procura certamente fazer melhor do que o último jogo frente ao Sporting, que terminou com uma goleada por 5-1, precisamente no Estádio José Alvalade.
Confira aqui os onzes das respetivas equipas:
SPORTING: Rui Silva, Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo; Hjulmand, João Simões, Trincão, Pote, Geny Catamo e Luis Suárez.
ALVERCA: André Gomes, Nabil, Naves, Bastien Meupiyou, Sergi, Chissumba; Lincoln, Sabit, Amorim, Nuozzi; Marezi.