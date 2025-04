Ainda faltam três dias para o jogo, mas o Sporting já vendeu todos os bilhetes para a receção ao Moreirense.

Numa publicação nas redes sociais, os leões anunciaram que os ingressos estão esgotados. No entanto, quem tem Gamebox ainda poderá usufruir do Gameback e colocar o seu lugar à venda.

O Sporting, líder da Liga, com 69 pontos, os mesmos do Benfica (segundo classificado), recebe o Moreirense (10.º, com 35 pontos) na próxima sexta-feira, às 20h30, em Alvalade.