Sporting anuncia bilhetes esgotados para deslocação a Braga
Leões medem forças com os bracarenses, este sábado (18h), para a 25.ª jornada da Liga
Leões medem forças com os bracarenses, este sábado (18h), para a 25.ª jornada da Liga
Estão esgotados os bilhetes disponíveis para os adeptos do Sporting, na deslocação ao reduto do Sp. Braga.
Através de uma curta nota partilhada no site oficial, os leões explicam que os ingressos esgotaram «pouco tempo» depois de terem sido colocados à venda. Recorde-se que as duas equipas medem forças no próximo sábado, a partir das 18h, num jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga e que pode ser acompanhado, AO MINUTO, no Maisfutebol.
Os bilhetes para a deslocação a Braga da #LigaPortugalBetclic encontram-se 𝑬𝑺𝑮𝑶𝑻𝑨𝑫𝑶𝑺 ⚔️— Sporting CP (@SportingCP) March 2, 2026
Obrigado, Sportinguistas 🦁 pic.twitter.com/2v1VfhQ3Fr
