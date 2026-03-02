Estão esgotados os bilhetes disponíveis para os adeptos do Sporting, na deslocação ao reduto do Sp. Braga.

Através de uma curta nota partilhada no site oficial, os leões explicam que os ingressos esgotaram «pouco tempo» depois de terem sido colocados à venda. Recorde-se que as duas equipas medem forças no próximo sábado, a partir das 18h, num jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga e que pode ser acompanhado, AO MINUTO, no Maisfutebol.

RELACIONADOS
FC Porto: Martim Fernandes nos convocados para o Clássico com o Sporting
Cláudio Pereira é o árbitro do Sporting-FC Porto da Taça de Portugal
Rui Borges responde a Mourinho: «A classificação real é que importa»