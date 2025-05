A corrida aos bilhetes para a última jornada da Liga está ao rubro e o Estádio José Alvalade irá encher para a receção do Sporting ao V. Guimarães, no próximo sábado.

Através do site oficial, os leões anunciaram que os bilhetes estão «temporariamente esgotados», sendo que em breve estarão disponíveis os bilhetes para lugares especiais e gameback (adeptos com lugar anual que o colocam à venda para este jogo). Recorde-se que o Sporting se pode sagrar bicampeão nacional, caso iguale ou faça melhor do que o Benfica, na deslocação ao Sp. Braga, no mesmo dia.