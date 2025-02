Na noite de todos os ««azares», o Sporting arrancou um empate, em Alvalade, diante do Arouca (2-2), e permitiu que o Benfica cortasse a distância para o líder para apenas dois pontos no topo da classificação. Um jogo em que quase tudo saiu mal aos leões que estiveram por duas vezes em desvantagem e tiveram que recorrer a tudo o que tinham na alma para resgatar um ponto.

O Sporting entrou em campo pressionado com a vitória do Benfica nos Açores, que deixava o rival a apenas um ponto no topo da classificação, mas os primeiros minutos do jogo foram um verdadeiro pesadelo para a equipa de Rui Borges. Com Viktor Gyökeres de regresso às opções iniciais, os leões até entraram bem no jogo, com uma elevada posse de bola e uma circulação a toda a largura, mas foi o Arouca que chegou ao golo, logo aos 8 minutos, num anedótico. St. Juste atrasou uma bola a meia altura e Rui Silva, que estava adiantado, tentou recuperar, mas, acabou por desviar a bola para as próprias redes. Silêncio profundo em Alvalade.

Aumentava o grau de dificuldade para o desafio desta noite, mas, como diz a Lei de Murphy, os leões ainda viriam a sofrer novos contratempos nos minutos que se seguiram. Logo a seguir, St. Juste, com problemas físicos, pediu para sair e cedeu o lugar a Debast. Mais três minutos e nova contrariedade, agora com Daniel Bragança caído sobre o relvado. O médio saiu amparado por dois elementos da equipa médica e cedeu o lugar a Conrad Harder. Tudo isto antes dos primeiros quinze minutos de jogo. Um autogolo e duas saídas forçadas.

A verdade é que, com o dinamarquês em campo, o Sporting reagiu bem às dificuldades e atacou a profundidade com todas as armas que tinha à mão e, aos 17 minutos, acabou por chegar ao empate. Gonçalo Inácio recuperou uma bola em terreno adiantados, Gyokeres entrou na área e serviu Harder que só teve de desviar a bola de Mantl. Estava feito o empate.

Um golo que tranquilizou as bancadas e a equipa. Apesar de todas as contrariedades, os leões demonstravam que tinham ferramentas para dar a volta a todos os azares. De facto, a equipa partiu à procura da reviravolta e até esteve perto de a conseguir, primeiro num remate de Gyökeres, depois numa cabeçada de Harder, mas, afinal, o pesadelo não tinha acabado ainda em Alvalade.

O Arouca cresceu nos instantes finais da primeira parte e voltou a colocar o leão em extremas dificuldades. Primeiro foi Henrique Araújo a atirar à trave, na sequência de um cruzamento de Tiago Esgaio. Logo a seguir, Sylla rematou fortíssimo para grande defesa de Rui Silva e, depois destas duas ameaças flagrantes, já em tempo de compensação, o árbitro, alertado pelo VAR, acabou por assinalar penálti, por falta de Hjulmand sobre Henrique Araújo. Na conversão do castigo máximo, o avançado formado no Benfica, atirou colocado, sem hipóteses para Rui Silva que até acertou no lado.

O Arouca recuperava a vantagem mesmo em coma do intervalo, voltando a aumentar a montanha que os leões teriam de subir na segunda parte.

E agora com dez...

O Sporting entrou depois com tudo na segunda parte, com uma pressão asfixiante sobre a defesa do Arouca, a carregar por todos os lados, mas foi o Arouca que voltou a estar perto do golo, numa transição rápida conduzida por Pablo Gonzálbez que fez um compasso de espera para servir Trezza que rematou na passada obrigando Rui Silva a mais uma grande defesa.

Na noite de todos os azares, Hjulmand, que já tinha visto um amarelo no lance do penálti, acabou por ver um segundo, novamente por agarrar um adversário. Reduzido a dez, o Sporting perdeu o equilíbrio em campo e o Arouca teve duas oportunidades flagrantes para aumentar a vantagem, com remates fortes de Jason e Fukui para mais duas grandes defesas de Rui Silva.

O leão procurou novo equilíbrio, com Trincão no corredor central, entregando a direita a Harder, mas o jogo estava agora completamente partido, com parada e resposta. O Arouca respondia na mesma moeda à intensidade que os leões procuravam colocar no jogo e, nesta altura, o jogo podia cair para qualquer um dos lados. Caiu para o lado do Sporting, com Conrad Harder, sempre muito em jogo, a atrasar uma bola para o remate fulminante de Trincão. Estava feito o empate e o estádio quase veio abaixo.

Mas o jogo prosseguiu exatamente como estava antes do empate, elétrico, frenético, de tirar o fôlego, com o Sporting à procura da reviravolta, mas com o Arouca sempre com os olhos postos na baliza de Rui Silva, face ao muito espaço que os leões deixavam nas suas costas. Com os adeptos de pé, as oportunidades multiplicaram-se nas duas balizas a um ritmo estonteante.

Rui Borges procurou dar frescura à sua equipa na ponta final, lançando o reforço Biel e proporcionado a estreia na Liga a Alexandre Brito, mas foi o Arouca que voltou a estar perto do golo, num ataque de quatro para dois, mas Fukui atirou ao lado.

Já em período de compensação, as bancadas de Alvalade saltaram por duas vezes, primeiro num desvio de calcanhar de Harder que levou a bola, a saltitar, a passar ao lado do poste. Logo a seguir, num desvio de cabeça de Gyökeres que também passou a rasar o poste.

Mas a última palavra foi mesmo do Arouca, ou melhor, de Rui Silva, com uma defesa de andebol, depois do Arouca ter chegado, mais uma vez, à área do Sporting, em vantagem numérica e com tudo para fazer o golo.

O jogo acabou mesmo com um empate, mas com Alvalade a aplaudir de pé, a reconhecer o esforço que os leões deixaram sobre o relvado no jogo de todas as adversidades.