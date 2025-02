Figura: Conrad Harder

Começou o jogo no banco, mas foi chamado cedo à contenda, face à lesão de Daniel Bragança. Entrou com tudo no jogo, oferecendo largura ao ataque do Sporting, assumindo o corredor direito, permitindo a Francisco Trincão procurar terrenos mais interiores. Foi ele que acabou por marcar o primeiro golo dos leões (1-1) e, ainda antes do intervalo, esteve muito perto de assinar a reviravolta, com uma cabeçada que passou perto do segundo poste. Na segunda parte, já com os leões reduzidos a dez, por expulsão de Hjulmand, arrancou a assistência que permitiu a Trincão voltar a empatar o jogo. Um segundo golo que permitiu ao Sporting reentrar no jogo.

Momento: o autogolo anedótico de Rui Silva

É um lance que marca definitivamente este jogo logo aos 8 minutos. St. Juste atrasa uma bola por alto, sem olhar para a baliza. Rui Silva estava adiantado e, quando tentou chegar à bola, acabou por pontapeá-la para a própria baliza. O Sporting entrava a perder, mas este foi o primeiro de muitos «azares» que os leões tiveram de enfrentar até ao final do jogo.

Outros destaques:

Rui Silva

Um erro tremendo e uma redenção com uma mão cheia de defesas a segurar o empate. Uma noite que Rui Silva não vai esquecer tão cedo. Começa com o atraso de St. Juste que apanhou o guarda-redes dos leões desprevenido e adiantado. Ainda tentou emendar, mas acabou por pontapear a bola para a própria baliza. A verdade é que Rui Silva é um dos principais responsáveis pelo facto do Sporting ter conseguido segurar um ponto esta noite, com muitas defesas de grau de dificuldade elevado, com destaque para a defesa, já perto do final do jogo, a remate de Jason. Uma defesa de guarda-redes de andebol, com excelentes reflexos a anular um golo cantado.

Hjulmand

Noite para esquecer para o capitão do Sporting que até chegou a este jogo mais fresco depois de ter descansado na Liga dos Campeões face a castigo. Comprometeu em dois lances fulcrais do jogo, primeiro ao agarrar Henrique Araújo em plena área, permitindo ao Arouca recuperar a vantagem mesmo antes do intervalo. Já na segunda parte, voltou a agarrar um adversário, viu um segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Sporting com menos um em campo numa altura em que ainda estava a perder.

Trezza

Foi a surpresa que Vasco Seabra reservou para o jogo desta noite, em detrimento de Jason, e o uruguaio correspondeu com uma grande exibição, revelando uma grande visão de jogo para explorar as costas de um leão que esteve sempre subido no relvado, a correr atrás do prejuízo inicial. Esteve sempre em bom plano ao longo do jogo, mas foi na parte final que brilhou com mais intensidade, com lances que quase permitiram ao Arouca sair com uma vitória de Alvalade. Não foi uma nem duas as vezes que o uruguaio arrancou pelo corredor central, ganhou velocidade e a apanhou o último reduto dos leões totalmente desprevenido. Valeu Rui Silva, entre os postes, a evitar males maiores para a equipa da casa.

Chico Lamba

Ainda na época passada jogava na equipa B dos leões e, esta noite, jogou em Alvalade, mas do lado contrário, totalmente empenhado em tapar todos os caminhos para a baliza de Mantl. Jogou com central, ao lado de Jose Fontán, mas a verdade é que apareceu em todo o lado fazer compensações. Foi uma sombra de Gyokeres, mas também de Trincão e também de Harder.

Gyokeres

O goleador sueco voltou a ser titular esta noite, mas esteve muito longe do que já demonstrou na liga portuguesa. Teve uma oportunidade flagrante para marcar já perto do final do jogo, de cabeça, que não é o seu ponto mais forte. Antes disso, apenas três ou quatro remates, mas sem a força necessária para surpreender Mantl.