Rui Borges tinha anunciado que Viktor Gyökeres estava disponível e o avançado sueco é mesmo titular esta noite na receção do Sporting ao Arouca, em jogo da 22.ª jornada da Liga.

O regresso do sueco às primeiras opções é mesmo a principal novidade, num onze que também volta a contar com Morten Hjulmand que cumpriu castigo no último jogo frente ao Borussia Dortmund e também com Gonçalo Inácio que entra para o lugar do castigado Diomande. Ainda sem Morita, João Simões também volta a jogar de início.

Rui Borges chamou ainda vários jovens para completar o banco de suplentes, como são os casos de Alexandre Brito, Mendonça e Afonso Moreira.

Do lado do Arouca, Vasco Seabra deixa Jason no banco e aposta em Trezza.

As equipas oficiais:

SPORTING: Rui Silva; Fresneda, St. Juste, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; João Simões e Morte Hjulmand; Trincão, Daniel Bragança e Geovany Quenda; Gyökeres.

Suplentes: Franco Israel, Debast, Harder, Biel, Ricardo Esgaio, Alexandre Brito, Eduardo Quaresma, Mendonça e Afonso Moreira.

AROUCA: Mico Mantl; Tiago Esgaio, Jose Fontán, Chico Lamba e Weverson; David Simão e Fukui; Trezza, Sylla e Pablo Gonzálbez; Henrique Araújo.

Suplentes: João Valido, Matias Rocha, Jason, Puche, Nandín, Mansilla, Loum, Alex Pinto e Pedro Santos.