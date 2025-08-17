Sporting-Arouca (ONZES): Rui Borges promove titularidades de Debast e Mangas
Central costa-marfinense e lateral português rendem Diomande e Maxi Araújo nas opções iniciais dos leões
O Sporting recebe o Arouca, este domingo, no renovado Estádio José Alvalade e Rui Borges aproveita para fazer duas alterações face ao onze que defrontou o Casa Pia na jornada inaugural da Liga.
Face às lesões de Ousmane Diomande e Maxi Araújo, saltam diretamente para as escolhas iniciais Zeno Debast e Ricardo Mangas. De resto, o meio-campo volta a ser formado por Hjulmand e Morita, sendo que Luis Suárez terá nas costas o trio formado por Geny Catamo, Francisco Trincão e Pedro Gonçalves.
ACOMPANHE AQUI O ENCONTRO, AO MINUTO.
Já na equipa do Arouca, há apenas uma alteração a registar, com a saída de Arnau Sola e a entrada de Danté, no lado esquerdo da defesa.
Confira os onzes iniciais de ambas as equipas:
SPORTING: Rui Silva, Fresneda, Debast, Gonçalo Inácio, Ricardo Mangas, Hjulmand, Morita, Geny Catamo, Pedro Gonçalves, Trincão e Luis Suárez.
AROUCA: João Valido, Alex Pinto, José Fontán, Popovic, Danté, Pedro Santos, Fukui, Trezza, Hyunju Lee, Djouhara e Dylan Berruti.