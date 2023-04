O Sporting recebe este domingo o Arouca, a partir das 20h30, em jogo da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Entre a eliminatória dos quartos de final da Liga Europa, ante a Juventus, os leões, quartos classificados com 57 pontos, recebem o Arouca, grande sensação desta época, que é quinto classificado, com 44 pontos.

Para este jogo, o treinador do Sporting, Ruben Amorim, não pode contar com Paulinho, Jovane Cabral e St. Juste, tendo admitido, no sábado, que talvez tenha acabado a época para o trio. Além destes, Daniel Bragança também ainda segue de fora.

Do lado do Arouca, Vitinho, Oday Dabbagh e Weverson deverão ser as baixas, num jogo em que nenhuma das duas equipas tem castigados, apesar de alguns nomes em risco de suspensão.

No Sporting, Amorim vai ser obrigado a mexer em relação à derrota com a Juventus na quinta-feira em Itália (1-0), dada a lesão de St. Juste, mas as mudanças podem não ficar por aqui, tendo também em conta o jogo de quinta-feira em Alvalade ante a equipa italiana.

Matheus Reis, Nuno Santos e Marcus Edwards, todos com quatro cartões amarelos, estão em risco para a visita a Guimarães. Do lado do Arouca, estão em risco João Basso, Tiago Esgaio e Milovanov.

Veja, na galeria associada, os onzes prováveis para o Sporting-Arouca, jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.