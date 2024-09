A Figura: Conrad Harder

Em jogo de estreia a titular pelo Sporting, o avançado dinamarquês mostrou o que vale. Marcou, assistiu, cruzou e até recuperou bolas. 60 minutos completos do jovem, que mostrou que pode jogar ao mesmo tempo de Gyökeres. Até Ruben Amorim ficou confuso, tal como nós na bancada: «Parecia um golo do Viktor».

O Momento: Golo de estreia de Harder

Alvalade foi abaixo com esse momento. Passavam apenas 15 minutos de jogo quando um trio nórdico fez acontecer o primeiro golo do jogo, e logo com um estreante. Quase um duplo de Gyökeres, que surgiu na cara do golo e atirou a bola lá para dentro. A sucessão do reino nórdico parece não estar orfã.

Outros destaques:

Viktor Gyökeres: Bem podia ser a figura do encontro, mas Gyökeres já nos habituou tantas vezes a estas exibições que acaba por ser cada vez mais normal vê-lo a marcar duas vezes e participar noutro golo. Grande jogo do sueco, que mostra ter ambição para ser o melhor marcador desta temporada tal como na passada.

Morten Hjulmand: Participou nos dois primeiros golos e efetuou uma série de cortes e interceções decisivas. Garantiu o equilíbrio do meio-campo com Bragança muitas das vezes a deslocar-se para meia esquerda, sendo que o dinamarquês deu conta do recado a defender e a atacar. É isso que se pede a um médio.

Francisco Trincão: Podia ter marcado? Podia. Teve chances para isso. Mas o extremo foi acima de tudo um desequilibrador e ‘abre-latas’ para servir a dupla nórdica da frente. Fez uma assistência no terceiro golo e contribuiu bastante para o jogo associativo da equipa.

Guillermo Ochoa: Do lado do AVS, é difícil destacar um jogador de campo. O elemento máximo foi mesmo o capitão, o experientíssimo Ochoa, que defendeu uma série de remates perigosos e ainda saiu bem aos pés de Gyökeres num par de ocasiões. Grande contratação dos avenses.