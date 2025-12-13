No regresso ao Campeonato depois da derrota na Liga dos Campeões, o Sporting não foi de modas e igualou a maior goleada na temporada depois de bater o AVS por expressivos 6-0.

Uma partida de sentido único terminou com Luis Suárez a bisar e a saltar para o topo da liderança dos melhores marcadores, já coletivamente, o Sporting aproxima-se da liderança do FC Porto enquanto o AVS afunda-se cada vez mais no final da classificação.

O último jogo antes do Natal em Alvalade começou quase com uma grande penalidade a favor dos leões. Grande combinação entre Ricardo Mangas e Maxi Araújo, com o lateral leonino a ser abalroado por Ponck.

No entanto, o árbitro Iancu Vasilica foi chamado pelo VAR e acabou por anular o lance mesmo após os muitos protestos dos adeptos leoninos.

A revolução no onze de Rui Borges voltou a trazer Trincão para a titularidade e o internacional português foi um dos mais irrequietos. A primeira oportunidade de perigo do Sporting saiu dos pés do virtuoso que, com uma jogada «maradoniana» rematou em arco e a bola passou a rasar o poste esquerdo da baliza de João Gonçalves.

Primeiro aviso do AVS abriu o ketchup

À passagem da meia-hora, a equipa da Vila das Aves que até então se tinha limitado a defender, conseguiu recuperar uma bola na área do Sporting, após uma perda de Maxi Araújo. Óscar Perea fez o primeiro remate do AVS na partida, mas por cima da baliza de Rui Silva.

Ora, o aviso dos visitantes acordou o leão que respondeu de forma implacável. Gonçalo Inácio isolou com um grande passe Ricardo Mangas que combinou com Luis Suárez. O colombiano ganhou um ressalto e à entrada da área fez um remate fortíssimo com a bola ainda a desviar em Devenish antes de entrar na baliza do AVS.

Logo a seguir foi a vez de Maxi Araújo fazer o gosto ao pé. Trincão tirou da frente Kiki com um toque cheio de souplesse e cruzou rasteiro para o uruguaio no centro da área encostar para o fundo das redes.

Em cinco minutos o Sporting marcou três golos. Depois de um lance confuso entre Devenish e João Gonçalves que teve de ceder um canto após um corte defeituoso, Catamo fez o terceiro. A bola sobrou para o moçambicano que à entrada da área atirou rasteiro e colocado. O guardião do AVS bem se esticou, mas não conseguiu evitar novo tento leonino.

Novos 45 minutos, a mesma história

A segunda parte começou como acabou a primeira. Após o apito de Iancu Vasilica, os leões lançaram-se ao ataque e chegaram ao quarto e ao quinto golo em apenas dez minutos, com dois jogadores a bisar no encontro.

Primeiro, numa boa jogada de Luis Suárez, o colombiano abriu para Vagiannidis na direita e o grego cruzou rasteiro para o segundo poste onde apareceu Maxi Araújo para encostar.

Aos 54 minutos, foi a vez de Suárez voltar a inscrever o nome na lista dos marcadores. Canto batido do lado esquerdo e o colombiano também a surgir ao segundo poste para fazer a manita, isto pouco depois de já ter obrigado João Gonçalves a uma excelente intervenção.

Kochorashvili ainda tentou a sorte e ficou perto do 6-0. O remate de primeira do georgiano foi travado com uma enorme defesa do guardião do AVS. Já a formação de João Pedro Sousa respondeu na cabeça de Tomané, mas o remate do experiente avançado português foi presa fácil para Rui Silva.

Mesmo em cima do final do encontro, Geny Catamo foi o terceiro jogador a bisar nos leões. O moçambicano que vai logo de seguida para a CAN, fez os adeptos gritar golo uma vez mais. Grande jogada individual de Catamo a terminar com um remate forte e rasteiro para o 6-0 final.

O Sporting regressou assim aos triunfos dois jogos depois e, após a derrota frente ao Bayern Munique, pareceu que a equipa de Rui Borges vinha com o pensamento que alguém tinha de pagar. E esse alguém, foi o AVS.