A figura: Luis Suárez

O colombiano jogou e deu a jogar. Peça importantíssima no ataque dos leões, Luis Suárez voltou a marcar e logo por duas vezes, passando para a frente da lista dos melhores marcadores do Campeonato Nacional com 11 golos.

O momento: primeiro golo do Sporting

É verdade que o domínio perante o AVS era quase avassalador e apesar da grande penalidade anulada logo aos cinco minutos, o Sporting ainda não tinha conseguido criar real perigo à baliza de João Gonçalves. No entanto, tudo mudou com o primeiro golo do encontro de Luís Suárez, que fez desmoronar por completo o «castelo de cartas» defensivo que João Pedro Sousa tinha pensado para o jogo em Alvalade.

Outros destaques:

Maxi Araújo: o uruguaio regressou à frente de ataque dos leões depois e em boa hora o fez. A «nova» posição aproximou-o da baliza e respondeu com eficácia. Mais dois golos a somar aos muitos cruzamentos perigosos, «veneno» já conhecido de Maxi Araújo.

Geny Catamo: é uma das ausências de peso para o que resta de dezembro e para o início de janeiro devido à presença de Moçambique na CAN. Os dribles e a irreverência de Catamo resultaram em dois tentos para a sua conta, um deles, com um excelente remate fora da área.

Trincão: regressando diretamente para o onze titular depois de ter falhado o jogo da Liga dos Campeões frente ao Bayern Munique, o internacional português mostrou o porquê de ser um dos jogadores mais importantes do «xadrez» de Rui Borges. Os toques refinados na bola, as jogadas «maradonianas» e os remates fortes em arco foram o que pautaram a exibição de Trincão, ficando apenas a faltar um golo ao leão.

Óscar Perea: foi o mais irrequieto numa equipa do AVS que quase sempre defendeu. Muitas vezes por intermédio de ataques rápidos, foi dele o primeiro remate dos visitantes na partida, mas muito torto. Saiu, já no final do jogo visivelmente desgastado.