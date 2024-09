Já há equipas iniciais para o Sporting-AVS, jogo da 6.ª jornada da Liga portuguesa, marcado para as 20h30 deste domingo e que tem como grande novidade no onze dos leões a estreia do dinamarquês Conrad Harder a titular.

Além de Harder, há mais três novidades no Sporting em relação ao onze inicial que defrontou o Lille, para a Liga dos Campeões (vitória por 2-0): regressam Matheus Reis, Daniel Bragança e Nuno Santos. Saem Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves por lesão, além de Morita e Geny Catamo, ambos de início no banco esta noite. De recordar que Matheus Reis já tinha rendido Inácio logo aos 13 minutos do jogo com o Lille, devido à lesão do português.

No AVS, em relação à vitória por 1-0 ante o Rio Ave na jornada anterior, o treinador Vítor Campelos muda apenas um jogador: Rodrigo Ribeiro, impedido esta noite por estar emprestado pelo Sporting, é rendido por Babatunde Akinsola, também conhecido por Tunde.

Nota ainda, face às lesões no Sporting, para três novidades no banco de suplentes, vindas da equipa B/juniores: os centrais Miguel Alves e Bruno Ramos e o médio João Simões.

As equipas oficiais para o Sporting-AVS:

SPORTING: Franco Israel; Debast, Diomande, Matheus Reis; Geovany Quenda, Hjulmand, Daniel Bragança, Nuno Santos; Trincão, Gyökeres, Harder.

AVS: Ochoa; Fernando Fonseca, Roux, Devenish, Kiki Afonso; Gustavo Assunção, Jaume Grau; Kamate, Piazon, John Mercado; Babatunde Akinsola.

Suplentes do Sporting: Diego Calai, Morita, Maxi Araújo, Geny Catamo, Fresneda, Ricardo Esgaio, João Simões, Bruno Ramos, Miguel Alves.

Suplentes do AVS: Simão Bertelli, Rafa Rodrigues, Jorge Teixeira, Luís Silva, Aburjania, Vasco Lopes, Léo Alaba, Lucca, Samuel Granada.