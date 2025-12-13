A ausência de Morten Hjulmand é a grande novidade no onze que Rui Borges elegeu para defrontar o AVS, este sábado, em jogo da 14.ª jornada da Liga. Por outro lado, Gonçalo Inácio e Trincão regressam à titularidade do Sporting.

Acompanhe o Sporting-AVS no AO VIVO

O técnico dos leões muda por completo o miolo e faz entrar Morita que vai fazer dupla com o georgiano Kochorashvili.

Do lado do AVS, João Pedro Sousa mexeu apenas onde era obrigado. Jaume foi expulso na última jornada e Pedro Lima assumiu a titularidade.

As equipas oficiais:

SPORTING: Rui Silva; Vagiannidis, Gonçalo Inácio, Diomande e Maxi Araújo; Kochorashvili e Morita; Geny Catamo, Francisco Trincão e Ricardo Mangas e Luis Suárez.

Suplentes: João Virgínia, Matheus Reis, Ivan Fresneda, Alisson Santos, Hjulmand, João Simões, Salvador Blopa, Eduardo Quaresma e Ioannidis.

AVS: João Gonçalves; Ponck, Rúben Semedo, Devenish e Kiki; Algobia e Pedro Lima; Perea, Gustavo Assunção e Neiva; Tomané.

Suplentes: Simão Bertelli, Diogo Spencer, Paulo Vitor, Tunde, Rivas, Nene, Tiago Hernandes, Diego Duarte e Aderlan Santos.