O Sporting venceu Benfica esta noite, por 2-1, em Alvalade, em jogo da 28.ª jornada da Liga Portuguesa.

Os leões adiantaram-se no marcador logo aos 46 segundos por Geny Catamo, mas a equipa encarnada reagiu em cima do intervalo, já nos descontos, por Bah. Depois dos 90, Catamo bisou e fez o golo que encaminha o Sporting para a conquista do título.

Sporting-Benfica: filme e ficha do jogo

A seis jornadas do fim os leões têm menos um jogo e quatro pontos de vantagem sobre o Benfica.