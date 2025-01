O Sporting-Benfica, dérbi da 16.ª jornada da Liga, resultou em quase 22 mil euros em multas entre as SAD dos dois clubes, mais precisamente 21.851 euros, de acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), conhecido esta sexta-feira.

Os leões foram punidos em 12.291 euros e o Benfica em 9.560 euros.

Do total da multa ao Sporting, 9.560 euros foram devido a «comportamento incorreto do público», associado à deflagração de engenhos pirotécnicos por parte de adeptos do Sporting, nos setores A17 e A14.

A completar o total da multa, mais três situações distintas. Mais 1.275 euros foram por «inobservância de outros deveres», no caso pela «entrada de tarjas com dimensões superiores à legalmente permitida». Essas tarjas (três), com dimensões superiores a metro por metro, foram exibidas nas bancadas, com os dizeres, separadamente, «quando faltar inspiração», «que não falte atitude» e «para cima deles!». Outros 816 euros foram também por «comportamento incorreto do público», no caso por insultos ao Benfica, por quatro vezes: «Benfica é m****. Filhos da p***». Por fim, a SAD do Sporting foi castigada em 640 euros devido à entrada dos jogadores Gonçalo Inácio, Daniel Bragança, Pedro Gonçalves e Diogo Pinto na zona técnica, sem autorização, após o jogo. Os quatro jogadores também foram multados de forma individual, como aqui noticiámos.

Já o Benfica foi multado em 9.560 euros devido ao «comportamento incorreto do público», tal como o Sporting, devido à deflagração de pirotecnia por parte dos seus adeptos.

O Sporting venceu o Benfica por 1-0, no passado domingo, com um golo de Geny Catamo.