O mercado de transferências de inverno chegou ao fim e com ele foi-se a janela para ajustes nos plantéis no arranque da segunda metade da época.

No topo da classificação, Sporting, Benfica e FC Porto fizeram, com entradas e saídas, vários ajustes.

Logo na viragem do ano, os leões contrataram o defesa brasileiro Rafal Pontelo e viram chegar Koba Koindredi no último dia do mercado, altura em que formalizaram também os empréstimos de Dário Essugo e Rodrigo Ribeiro.

No FC Porto, houve mais saídas (Fran Navarro e David Carmos, ambos para o Olympiakos) do que entradas: apenas Otávio, defesa-central brasileiro contratado ao Famalicão.

O Benfica foi a equipa que mais ajustes fez no plantel: Jurásek, Chiquinho e Musa rumaram a outras paragens e foram contratados Marcos Leonardo, Álvaro Carreras, Benjamín Rollheiser e Gianluca Prestianni.

