Cumpridos os jogos de Sporting, Benfica e FC Porto na ronda inaugural da Liga 2024/25, é hora para olhar para as novas versões das três principais equipas portuguesas e analisar o que fizeram nos respetivos jogos.

O Sporting iniciou a defesa do título com uma vitória autoritária sobre o Rio Ave em Alvalade e o FC Porto também entrou com o pé direito na Liga depois de o ter feito na Supertaça no fim de semana passado.

Já o Benfica arrancou a Liga com uma derrota em Famalicão, onde já tinha caído na época passada quando entregou matematicamente o campeonato aos leões.

Mas quem acha que é, das três, a equipa mais forte em 2024/25? Vote na SONDAGEM ASSOCIADA AO ARTIGO