Figura: Francisco Trincão

Dois golos a manter o Sporting à tona no topo da classificação da Liga. Um grande jogo do extremo, um dos poucos que não baixou o rendimento desde a saída de Ruben amorim, com um grande jogo entrelinhas, a permitir ao Sporting apresentar um futebol rendilhado, ao primeiro toque, e evoluir na congestionada área do Boavista. Combinou muito bem com Geny Catamo sobre a direita, mas procurou terrenos mais interiores para permitir à sua equipa chegar mais perto da baliza de César e acabou mesmo por marcar dois golos plenos de oportunidade. No primeiro, só teve de encostar, com o pé esquerdo, a cruzamento de Maxi Araújo. No segundo, o terceiro dos leões, quase deitou o estádio abaixo.

Momento: terceiro golo e Alvalade quase veio abaixo

O Sporting tinha concedido o empate pela segunda vez no jogo e sentia-se a apreensão dos adeptos que viam uma equipa a crescer até ao golo, mas depois a diminuir até ao empate do adversário. O segundo empate tinha acontecido há poucos minutos e tinha silenciado Alvalade, mas Francisco Trincão bisou e recuperou a alegria das bancadas. Ainda haveria muito para sofrer até final, mas este foi, sem dúvida, o grande momento desta noite repleta de emoções.

Outros destaques:

Viktor Gyökeres

Jogou com a mesma abnegação de sempre, voltou aos golos de bola corrida, mas fica a ideia que já não é tão fácil ao sueco acertar nas redes adversárias. Esta noite até abriu o marcador, depois de um erro tremendo do adversário, mas antes disso já tinha desperdiçado duas oportunidades flagrantes e voltou a falhar outras tantas já depois de marcar.

João Simões

É um miúdo crescido, com uma grande maturidade e tranquilidade no meio-campo, ao lado do capitão Morten Hjulmand. Tal como em Bruges, arrancou uma grande exibição, ajudando o Sporting a prender o Boavista junto à sua área. Não é daqueles médios que recebe a bola e passa para o lado, pelo contrário, procura ganhar terreno ou arrisca mesmo passes mais longos a solicitar a subida dos extremos. Teve uma oportunidade flagrante para marcar, quando surgiu solto à entrada da área, mas acabou por acertar em Seba Pérez.

Maxi Araújo

Bom jogo do uruguaio a dar largura ao jogo do Sporting, sobre a esquerda, numa constante triangulação com Matheus Reis e Geovany Quenda. Cruzou inúmeras bolas para a área, muitas delas para a boca da baliza e uma delas resultou no segundo golo do Sporting, o primeiro de Francisco Trincão. Já na primeira parte tinha feito outro cruzamento com selo de golo que Gyökeres não conseguiu aproveitar.

Bruno Onyemaechi

Grande jogo do lateral nigeriano que esta noite jogou mais como extremo, sobretudo nos momentos em que o Boavista reagiu em força aos golos do Sporting. Numa primeira fase ajudou Augusto Dabó a travar as investidas de Trincão e Geny Catamo, mas, depois, dos golos do sporting subiu até ao outro lado do campo para provocar desequilíbrios. Marcou um golo pleno de confiança, com um remate que deixou Franco Israel mal na fotografia e fez o Sporting sofrer até ao último instante.

Seba Pérez

Grande jogo do capitão do Boavista que esteve muito perto de gelar Alvalade nos últimos instantes do jogo. Antes disso, foi determinante em manter as panteras unidas, na defesa da área de César, procurando colmatar todas as brechas que se abriam à sua frente. Na ponta final do jogo, subiu até à área do Sporting e esteve muito perto de marcar.