João Pereira teve de reconstruir a defesa do Sporting para a receção ao Boavista, este sábado, com mais uma baixa de última hora, com Jeremiah St. Juste, com gripe, a juntar-se a Gonçalo Inácio no departamento médico. Em sentido contrário, Eduardo Quaresma recuperou e volta a jogar de início ao lado de Debast que remete Diomande para o banco de suplentes.

Acompanhe aqui o Sporting-Boavista AO VIVO

Feitas as contas, regista-se apenas uma alteração em relação ao onze que o treinador elegeu para o último jogo com o Club Brugge, com a entrada de Debast para o lugar de Diomande. De resto tudo igual, com o jovem João Simões a manter a titularidade ao lado do capitão Morten Hjulmand, face às lesões de Morita e Daniel Bragança.

Do lado do Boavista também contamos com uma surpresa, com Cristiano Bacci a prescindir de Ibrahima para reforçar o ataque com Joel Silva que vai jogar ao lado de Bozenik.

As equipas oficiais:

SPORTING: Franco Israel; Quaresma, Debast e Matheus Reis; Geny Catamo, Hjulmand, João Simões e Maxi Araújo; Trincão, Gyökeres e Geovany Quenda.

Suplentes: Kovacevic, Edwards, Harder, Fresneda, Diomande, Ricardo Esgaio, Miguel, Mauro Couto e Arreiol.

BOAVISTA: César; Pedro Gomes, Abascal, Filipe Ferreira e Augusto Dabó; Salvador Agra, Miguel Reisinho, Seba Pérez e Bruno Onyemaechi; Bozenik e Joel Silva.

Suplentes: Tomé, Ibrahima, Namora, Machado, Gonçalo Miguel, João Barros, Alex Marques, Tomás e Marco.